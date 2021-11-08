Президент Ильхам Алиев: Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм

Политика 8 ноября 2021 14:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм

БАКУ /Trend/ - Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

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