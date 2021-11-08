Президент Ильхам Алиев: Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм

БАКУ /Trend/ - Мы смогли донести до мирового сообщества карабахские реалии и связанный с оккупацией армянский вандализм.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.