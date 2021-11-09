Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана - Хулуси Акар (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Ответив на вопросы журналистов, министры обороны братских стран выступили с заявлениями для прессы.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил благодарность братской стране за политическую и моральную поддержку в Отечественной войне. Было отмечено, что азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продемонстрировала высокий профессионализм в 44-дневной войне. Говоря о совместных учениях с Вооруженными силами Турции, министр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. Министр обороны поблагодарил турецкого коллегу и возглавляемую им делегацию за празднование Дня Победы с Азербайджаном.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что у обеих стран общая история, и подчеркнул, что братство двух стран будет продолжаться вечно. Было отмечено, что Турция всегда готова мобилизовать все свои возможности для решения любых проблем Азербайджана. Министр национальной обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских отношений между двумя странами.

В завершение пресс-конференции было сделано совместное фото с представителями СМИ.

( Перевод: Нубар Кулузаде)