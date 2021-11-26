Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко

БАКУ/Trend/- Российская сторона рассчитывает, что на встрече лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как сообщает Trend, об этом заявил ТАСС в пятницу замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил он.

По словам Руденко, встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 10 ноября 2020 года, посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом.

“Мы надеемся, что на этой встрече лидеры трех стран, которые подписали соглашение, обозначат эти перспективные направления", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат заявил, что в процессе урегулирования в регионе Карабаха остаются проблемы, которые всем известны.

"Они касаются разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы, где, к сожалению, время от времени мы являемся свидетелями определенных вооруженных инцидентов и даже гибнут люди", - пояснил замглавы МИД.