Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области образования
БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с руководителем представительства ЕС в стране Петером Михалко.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня мы встретились с новоназначенным главой представительства ЕС в Азербайджане Петером Михалко. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Евросоюзом в сфере образования", - говорится в публикации.
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