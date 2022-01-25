Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генштаба ВС Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Вначале состоялась официальная церемония встречи. Были исполнены государственные гимны двух стран, после чего Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов прошел перед почетным караулом. Была почтена память шехидов и возложен венок от имени Министерства обороны.

Стороны провели встречу один на один, затем состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, начальник Генерального штаба подчеркнул, что за последние годы дружеские отношения между Азербайджаном и Ираном значительно развились, вступив в новый этап.

Выразив благодарность за приглашение, генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал о ситуации, сложившейся после победы, одержанной в Отечественной войне под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, а также о работе, проводимой на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Отметив, что встречи между главами государств Азербайджана и Ирана внесли значительный вклад в отношения между нашими странами, послужили развитию и дальнейшему усилению двустороннего военного сотрудничества, министр пригласил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммада Хосейна Багери с официальным визитом в Азербайджан.

На встрече было отмечено, что имеется хорошая основа для дальнейшего развития положительного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в военной, военно-технической и военно-медицинской сферах и организации взаимных визитов военных представителей обеих стран.

В заключение был подписан протокол по итогам встречи, сделано совместное заявление для прессы.