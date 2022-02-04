В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, проводятся занятия нового учебного периода с механизированными и танковыми подразделениями азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На уроках, проводимых в общевойсковых учебных центрах, подразделения были подняты по тревоге и заняли районы сосредоточения.

На занятиях, проводимых с применением современных методов управления и с учетом боевого опыта, приобретенного во время Отечественной войны, выполняются задачи во взаимодействии с подразделениями других видов войск.

Основное внимание на занятиях уделяется повышению навыков командирского состава по управлению бронетехникой на труднодоступных территориях и применению ее в реальных боевых условиях, в том числе при выполнении различных маневров и стрельб.

Кроме того, в ходе занятий повышается уровень знаний командиров и соответствующих должностных лиц, улучшаются навыки управления и принятия решений.