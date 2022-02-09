Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией позволит существенно укрепить безопасность региона – Генсек ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией позволит существенно укрепить безопасность региона.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, выступая на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Зась подчеркнул, что есть некоторый осторожный оптимизм по поводу урегулирования.

Он отметил, что после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 10 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.

По словам генсека, перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы, это большой и сложный объем работы, но тем не менее это позволит существенно укрепить безопасность региона.

"Есть осторожный оптимизм насчет того, что заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но в любом случае надо приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира", - подчеркнул он.