На Южном Кавказе существуют хорошие возможности для сотрудничества - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Карабахский конфликт завершен, военных действий больше нет. Мы не являемся сторонниками конфликта. Этот конфликт привел к большим проблемам в регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Миркишили, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи (ПО) «Евронест» в Ереване.

«Я сам из Карабаха. Если вы поедете туда, то увидите, в каком состоянии находится мой дом. Если вы отправитесь на освобожденные территории, то увидите, сколько там разрушений. Если вы поедете в Агдам, то увидите, что он превратился в «Хиросиму» Кавказа. Во время первой Карабахской войны мы потеряли около 20 тысяч человек. О судьбах около четырех тысяч человек до сих пор ничего не известно. Конфликт исчерпан. Мы не хотим конфликта. Мы не хотим сталкиваться ни с реваншизмом, ни с угрозами. Азербайджан – сильное государство. Мы готовы ответить в будущем любым реваншистским силам. Конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сейчас в регионе есть хорошие возможности для сотрудничества, и мы должны их использовать. Используя эти возможности, мы должны строить лучшее будущее для наших народов. Одной из таких возможностей является формат «3+3». Это новый формат, о котором заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Используя этот формат, мы можем добиться прочного мира и экономического развития в регионе», - добавил Миркишили.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)