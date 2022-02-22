СЕНСАЦИЯ: Азербайджанские журналисты дозвонились до командира 366-го полка, участвовавшего в расправе над жителями Ходжалы - ВИДЕО

БАКУ/Trend/ - Youtube-канал VMedia выпустил новое видео, приуроченное к 30-летию геноцида в Ходжалы. Авторы канала считают, что, если сейчас Армения действительно хочет совершить разворот к миру в регионе, она должна осудить своих военных преступников времен Первой Карабахской войны. Тогда можно будет поверить, что Армения действительно хочет завязать со своим тяжелым прошлым. Между тем, эти люди, такие как Сейран Оганян, который с 1988 по 1992 годы занимал командные должности в составе 366-го полка, или Роберт Кочарян, не только не находятся за решеткой, но, по-прежнему, занимаются политикой. Не говоря уже о Серже Саргсяне, который 10 лет был президентом Армении, и который фактически признался в содеянном в Ходжалы.

При этом, основной акцент в фильме сделан на роли в Ходжалинском геноцидех 366-го гвардейского мотострелкового полка, расквартированного в Ханкенди, тогда носившем название "Степанакерт". В фильме приводятся сенсационные доказательства того, что в то время, как советские войска, дислоцированные в Баку и Ереване, еще подчинялись союзному центру - Москве, 366-й полк (фактически еще при Советском Союзе) перешел в руки армянских сепаратистов и террористов.

Одним из центральных доказательств является статья офицера-десантника Виктора Шевченко под названием "Вывоз-366", опубликованная 26 марта 1992 года в газете "Советский воин" - печатном органе 23-й дивизии, в состав которой как раз и входил 366-й полк. Именно из-за этой статьи генерал-лейтенант И. Оганян (замкомандующий Закавказским военным округом) приказал уничтожить весь тираж от 26 марта. Зрителям будет продемонстрирована перепечатка единственного уцелевшего экземпляра, который сразу же после Ходжалинской трагедии был отправлен письмом на имя директора издательства "Азербайджан" Багатура Гаибова.

По словам Шевченко, "сотни десантников готовы засвидетельствовать перед кем угодно позорную сдачу 366-м полком всего своего вооружения и техники в руки боевиков".

"Событие сие преподносилось как "организованный выход", который "обеспечивают" десантники. На деле получился не выход, а вывоз вконец разложенного, потерявшего представление о дисциплине и воинской чести сообщества военнослужащих. Из ста пятидесяти единиц бронетехники полка десантом эвакуировано по воздуху меньше трети. Восемь ультрасовременных танков, около ста боевых машин, самоходные зенитные установки, гаубицы и боезапас, три четверти стрелкового вооружения остались стараниями полка у людей, далеких от гуманизма", - цитируются в фильме слова Шевченко.

Также в фильме звучит запись телефонного разговора с командиром 366-го полка полковником Юрием Зарвигоровым. Что он сказал нашему внештатному корреспонденту в Москве - смотрите в фильме.

Все эти свидетельства показывают каким именно образом армяне выиграли Первую Карабахскую войну. При этом, как подчеркивается, что главные виновники Ходжалинского геноцид пока так и не понесли наказания.

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