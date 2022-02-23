Президент Ильхам Алиев посетил в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России

Политика 23 февраля 2022 15:07 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России

БАКУ/Trend/ - 23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с экспозицией "30 лет дипломатических отношений России и Азербайджана в кадрах ТАСС и АЗЕРТАДЖ", размещенную у штаб-квартиры агентства в Москве. Это совместный проект ТАСС и АЗЕРТАДЖ.

Выставка, состоящая из двух десятков фотографий, рассказывает о новейшем периоде истории дружбы и сотрудничества российского и азербайджанского народов, в том числе в политической, экономической, военной, культурной и других сферах.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал гостям о представленных на экспозиции снимках. Фотографы ТАСС зафиксировали подписание президентами Азербайджана и России Гейдаром Алиевым и Борисом Ельциным базового Договора о дружбе, сотрудничестве и безопасности в 1997 году, Гейдаром Алиевым и Владимиром Путиным совместного заявления о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинской декларации о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе в 2001 году.

В экспозиции представлены снимки официальных визитов в Азербайджан президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

О посещении России Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой свидетельствуют кадры с открытия павильона "Азербайджан" на ВДНХ и вручения ей Президентом России Владимиром Путиным ордена Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Примером сотрудничества в сфере экономики служит снимок АЗЕРТАДЖ, рассказывающий о закладке фундамента сервисного центра ОАО "Камаз" и производственного объединения "Гянджинский автомобильный центр" в Джебраиле в 2021 году. ТАСС представил фотографию с церемонии спуска на воду со стапелей завода "Красное Сормово" нефтеналивного танкера "Президент Гейдар Алиев", построенного для Каспийского пароходства Азербайджана.

О культурных взаимоотношениях рассказывают кадры АЗЕРТАДЖ с открытия памятника великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге, с общения Гейдара Алиева и народной артистки России и Азербайджана Людмилы Зыкиной после концерта.

Встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева представлены не только официальными снимками, но кадрами с неформальной встречи с жителями Баку.

После ознакомления с выставкой Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.

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