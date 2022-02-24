Завершился визит азербайджанских депутатов в Ереван

БАКУ /Trend/ - Завершился визит в Ереван депутатов Милли Меджлиса (парламент) Таира Миркишили и Солтана Мамедова, принявших участие в заседании Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест».

Как передает Trend, об этом сообщил депутат Таир Миркишили.

Депутат назвал визит трудным и сложным, так как, по его словам, было много вопросов, связанных с безопасностью.

«Но несмотря на все трудности, мы постарались достойно представить в Ереване нашу страну - победительницу. Мы не допустим никаких действий, которые могут нанести ущерб нашей Победе. Мы сделали все, что смогли, в рамках парламентской дипломатии.

У нас была возможность пообщаться с различными представителями армянского общества. Им сложно принять новые реалии. Но они хотят преодолеть этот этап, жить в мире с Азербайджаном, наладить коммуникации. Они больше не хотят войны. Думаю, так считает большая часть армянского общества.

С другой стороны, есть националисты, которые настроены агрессивно и не приемлют общения с азербайджанцами. Думаю, такое тоже будет присутствовать всегда. Мы всегда должны это учитывать.

Реальность такова, что Азербайджан - самая сильная, ведущая страна региона. Наш Президент – всемирно известный, сильный и умный политик. Наше государство очень сильное, а общество - сплоченное. Пользуясь этими преимуществами, мы пытаемся жить в мире с Арменией, и они это правильно понимают и воспринимают как положительный посыл. Наш визит также сыграл положительную роль в формировании у них этого представления.

Но в то же время мы всегда должны быть готовы жестко ответить реваншистским, националистическим силам. Наш жесткий ответ как сильного государства станет также и надеждой для здоровых сил в Армении.

Находясь в Ереване, мы всегда чувствовали поддержку нашего государства. С нами постоянно была на связи председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова. Все это дало нам возможность защищать интересы нашего государства и нашего народа в любой ситуации, мужественно говорить правду.

Благодарим представителей СМИ, всех тех, кто писал материалы и комментарии в социальных сетях. Для нас это была визит в нестандартных условиях, и я уверен, что в будущем таких поездок будет много», - сказал Миркишили.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)