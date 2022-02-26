Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили ему организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, передает Trend.

По словам украинского лидера, он 26 февраля провел телефонные разговоры с главами нескольких зарубежных государств, в частности, с Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Они предложили организовать переговоры с Россией, что можно только приветствовать», — сказал Зеленский.