В Азербайджане законопроект о продбезопасности рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента

БАКУ /Trend/ - В комитете по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсудили законопроект "О продовольственной безопасности".

Как сообщает во вторник Trend, в заседании приняли участие председатель комитета Таир Рзаев, председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова, заместитель председателя ГТК Джавад Гасымов, заведующий отделом стандартизации, технического регулирования и сертификации министерства экономики Ильгар Гасанов, вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Башир Гулиев и другие лица.

Законопроект был рекомендован к обсуждению в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)