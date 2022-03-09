Эрдоган назвал ожидания от завтрашней встречи глав МИД России и Украины в Анталье

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что завтрашняя встреча глав МИД Украины и России - Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова способствует достижению долгосрочного режима прекращения огня.

Как сообщает Trend, об этом Эрдоган заявил в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, этот вопрос Россия и Украина должны решить дипломатическим путем.

Президент назвал "критически важной" намеченную на 10 марта в Анталье встречу глав МИД Украины, России и Турции.

"Мы также приветствуем временное прекращение огня, объявленное для эвакуации населения накануне этой важной встречи", - сказал Эрдоган.

Отметим, что на полях Дипломатического форума в Анталье в четверг планируется контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)