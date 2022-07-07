Внесены изменения в состав Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 2505 от 22 ноября 2007 года «Об утверждении нового состава Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан от Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, слова «первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики» в части 1 распоряжения Президента Азербайджанской Республики № 2505 от 22 ноября 2007 года «Об утверждении нового состава Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан» заменяются словами «министр экономики Азербайджанской Республики», также из этой части исключаются слова «заместитель министра экономики Азербайджанской Республики».

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Узбекистану соответствующее уведомление об изменениях, внесенных азербайджанской стороной в ​​состав Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, указанной в пункте 1 данного распоряжения.