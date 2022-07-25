Азербайджанское государство поддерживает молодежь на высоком уровне - представитель Зимбабве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день численность молодежи в мире составляет 1,3 миллиарда человек. Поэтому существует необходимость в укреплении сотрудничества молодежи на глобальном уровне. Для молодых людей из разных стран важно собраться вместе и обсудить различные решения в постпандемический период. С этой точки зрения проходящий в Баку саммит имеет большое значение.

Об этом сказал Trend участник Молодежного саммита стран-участниц Движения неприсоединения из Зимбабве Абиэль Элсон Мавере.

Он поблагодарил Азербайджан за организацию саммита на высоком уровне.

«Считаю, что это один из лучших саммитов, в которых я когда-либо участвовал. Конечно, организация любого мероприятия на таком высоком уровне требует большой ответственности. Азербайджан проделал большую работу в этом направлении. Было зачитано обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам саммита. Это свидетельствует о том, что Азербайджанское государство поддерживает молодежь на высоком уровне. Это очень похвально», - сказал Мавере.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)