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Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

Политика Материалы 15 августа 2022 15:38 (UTC +04:00)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" на военной базе Отар Казахстана начался предварительный этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, на этом этапе команды на бронированных боевых машинах, преодолев различные препятствия на маршруте, выполнили огневые задачи из пулеметов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На первом этапе конкурса азербайджанские артиллеристы, проявив профессионализм, уничтожили все цели точным огнем.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
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