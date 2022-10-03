Азербайджанская община провела пикет в Торонто (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В канадском городе Торонто азербайджанская община провела пикет в знак протеста против недавних провокаций Армении и проводимой ею агрессивной политики, передает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Акция прошла на многолюдной городской площади Мела Ластмана при поддержке Центра культуры и искусства «Вэтэн».

В мероприятии, где развевались флаги Азербайджана, Турции и Израиля, приняли участие представители дружественных народов, в том числе члены еврейской и турецкой общин.

Участники акции демонстрировали плакаты с лозунгами “Карабах - это Азербайджан!", “Азербайджан хочет мира!", “Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!", “Армения, выведи свои незаконные вооруженные формирования из Карабаха!", “Армения, подпиши мирный договор!", ”Армения, прекрати оккупационную политику!", “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!", “Мины, заложенные армянами, убивают гражданское население!", “Армения, прекрати оккупацию наших земель!”, “Армения, предоставь Азербайджану информацию о судьбе наших пропавших без вести граждан!”, "Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Иреване!”.

Наши соотечественники, выступившие на акции, раздали жителям города буклеты под названием “Азербайджан хочет устойчивого мира”. Буклеты содержат информацию об оккупационной политике Армении на исторических землях Азербайджана.

Во время акции по центральным улицам Торонто передвигался автомобиль со светодиодным экраном, на котором отображалась информация о реалиях Азербайджана. Демонстрировались лозунги "Азербайджан желает мира, Армения хочет войны!", "Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!", "Мины, заложенные Арменией - военное преступление!", "Нет армянским солдатам на азербайджанской земле!”, "Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Иреване!", "Мины Армении убивают мирных жителей", "Армения, подпиши мирное соглашение!" и охватывающие эти темы изображения.

Следует отметить, что в знак протеста против провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном 12-13 сентября, азербайджанские диаспорские организации, действующие в 30 странах мира, провели различные акции, направили обращения и заявления в международные организации и мировым лидерам.