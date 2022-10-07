Международная коалиция: Армения должна избавиться от ходжалинского синдрома (ФОТО)

В рамках 51-й сессии в женевском офисе ООН Совета Прав Человека ООН коалицией «Ходжалы: Признай ради примирения» был проведен семинар под названием «Признание и примирение: роль диалога гражданского общества на пути мира и справедливости».

Главным докладчиком выступила известная правозащитница Мунира Субашич, председатель общественной организации «Матери Сребреницы», которая указала на схожесть между геноцидами, случившихся в Сребренице и Ходжалы и с сожалением отметила, что руководство Армении до сих пор не приняла на себя ответственность за эту масштабную резню во время карабахского конфликта. «Без доверия невозможно примирение, без установления истины доверия не может быть восстановлено» - сказала она.

Инициатор коалиции Георгий Татар, председатель «Будапештского Центра против Геноцида и Массовых Резней» отметил, что 10 ноября 2020 года подписанием перемирия, положившего конец многолетнему карабахскому конфликту, возникла историческая возможность для примирения между народами.

Один из организаторов мероприятия президент Координационного Центра за Свободы Совести Франции Тьери Валле обратил внимание на призыв в армянском социальном сегменте «учинить новое Ходжалы» против азербайджанцев после инцидента на азербайджано-армянской границе, случившемся в прошлом месяце и добавил, что «пора избавить Армению от ходжалинского синдрома».

Затем выступившие председатель Хельсинской Комиссии Италии профессор Антонио Станго, член Совета Института Прав Человека Дании Ваши Гурейши рассказали о геноцидах и опыте примирения между народами в XX веке. Все выступившие подчеркнули необходимость признания факта преступления, создания диалога вокруг болезненных тем согласно модели «переходной справедливости», что необходимо для достижения мира.

В принятом коммюнике со стороны членов Коалиции нашло свое отражение призыв к руководству Армении признать ходжалинский геноцид, а также правительствам обеих стран создать условия для поездки членов Коалиции в Азербайджан и Армению в ближайшее время, для начала процесса прямого диалога между гражданскими обществами. В этом документа также нашло свое отражение призыв о поддержке целям Коалиции международным организациями по правам человека».