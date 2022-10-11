БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создано региональное отделение ИСЕСКО.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры - ИСЕСКО «О размещении регионального отделения ИСЕСКО».

Депутаты отметили, что создание регионального отделения будет способствовать развитию связей между Азербайджаном и ИСЕСКО.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)