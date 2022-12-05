Министр обороны Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова 5 декабря в нашу страну прибыла с рабочим визитом делегация во главе с министром национальной обороны Турции господином Хулуси Акаром, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретил гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В Министерстве обороны состоялась торжественная церемония
встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным
караулом. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и братской
Турции.
После церемонии встречи министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.
На встрече также присутствовали начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Аттила Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчы и другие официальные лица.
Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил
развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и
подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в
этом направлении.
Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, господин Х.Акар поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегический союз между нашими странами опирается на дружественные и братские отношения.
На встрече была отмечена особая значимость совместных учений «Братский кулак», проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.
В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.