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Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)

Политика Материалы 10 декабря 2022 10:51 (UTC +04:00)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В ответ на поступившие от Украины обращения, с целью восстановления в связи с текущей ситуацией стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, грузовые автомобили с 45 трансформаторами и первой партией генераторов в количестве 50 единиц, обеспеченных ОАО “Азерэнержи”, были отправлены сегодня с территории энергоузла "Гобу" с участием посла Украины в стране и представителей ОАО "Азерэнержи". Отправленный груз весит 52,2 тонны и перевозится 4 автомобилями TIR. С целью полной доставки гуманитарного груза на общую сумму около 1 миллиона 422 тысяч манатов в ближайшие дни планируется отправка второго автомобильного каравана.

Тем самым общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 миллионов манатов. Кроме того, в течение последних 6 месяцев различные структуры оказывали гуманитарную помощь украинскому народу. Так, в общей сложности около 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов семей, были доставлены в нашу страну в целях медицинской и социально-психологической реабилитации. Школа № 12 имени Зарифы Алиевой, разрушенная в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлена, проведены различные гуманитарные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)
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