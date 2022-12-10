Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на поступившие от Украины обращения, с целью восстановления в связи с текущей ситуацией стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, грузовые автомобили с 45 трансформаторами и первой партией генераторов в количестве 50 единиц, обеспеченных ОАО “Азерэнержи”, были отправлены сегодня с территории энергоузла "Гобу" с участием посла Украины в стране и представителей ОАО "Азерэнержи". Отправленный груз весит 52,2 тонны и перевозится 4 автомобилями TIR. С целью полной доставки гуманитарного груза на общую сумму около 1 миллиона 422 тысяч манатов в ближайшие дни планируется отправка второго автомобильного каравана.

Тем самым общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 миллионов манатов. Кроме того, в течение последних 6 месяцев различные структуры оказывали гуманитарную помощь украинскому народу. Так, в общей сложности около 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов семей, были доставлены в нашу страну в целях медицинской и социально-психологической реабилитации. Школа № 12 имени Зарифы Алиевой, разрушенная в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлена, проведены различные гуманитарные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)