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Секретариат ООН распространил обращение Общины Западного Азербайджана как официальный документ (Дополнено)

Политика Материалы 31 января 2023 12:21 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международной общественности как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общину, обращение распространено на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском), под пунктами повестки дня указанных основных органов, касающимися предотвращения вооруженных конфликтов, миростроительства, защиты прав беженцев, устранения расовой дискриминации, защиты прав человека, предотвращения геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

Распространение обращения является большим достижением для вывода на международную арену вопроса о правах азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении. Связывание вопроса с упомянутыми пунктами повестки дня наиболее авторитетных органов ООН является подтверждением в международном плане необходимости возвращения азербайджанцев в свои дома для защиты основных прав человека, установления международного мира, безопасности и сотрудничества.

"Этот успех еще больше вдохновляет наше Общину продолжать свои усилия по возвращению нв свои родные земли мирным, безопасным и достойным образом. Община Западного Азербайджана благодарит секретариат ООН за создание условий для распространения указанного обращения", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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