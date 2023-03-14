Бригадный генерал Европейского командования США прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель директора по планированию, стратегии и возможностям Европейского командования США, бригадный генерал Эдвард Воган прибыл в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.

Было отмечено, что в рамках визита в Баку бригадный генерал Воган проведет встречи с представителями Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.

"Воган обсудит вопросы сотрудничества и региональной безопасности между Азербайджаном и США",- говорится в сообщении.

Отметим что, визит Эдварда Вогана в Азербайджан продлится до 16 марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)