Наши соотечественники в Швейцарии решительно осудили армянскую провокацию в Женеве

БАКУ /Trend/ - Проживающая в Швейцарии азербайджанская община официально обратилась к организаторам книжной выставки Palexpo в Женеве в связи с провокацией, совершенной в ходе мероприятия представителями армянской диаспоры.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в письме говорится, что Карабахский экономический район расположен на международно признанной территории Азербайджанской Республики. Однако центр “Armenie Culture & Saveurs”, размещающийся на женевской улице Лозанна, распространяет на книжной выставке недопустимые материалы под названием “Нагорно-Карабахская Республика". Азербайджанская община выражает самый решительный в связи с продолжающимися сепаратистскими провокациями армянской диаспоры.

Отмечается, что осенью 2020 года Азербайджан в ходе войны, продолжавшейся 44 дня, восстановил свой суверенитет над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему 7 районами, выполнив тем самым 4 резолюции ООН.

Наша община подчеркивает, что многонациональная и мультикультуральная Швейцария стала второй родиной для азербайджанцев. Однако наши соотечественники обеспокоены в связи с возрастающим напряженным и враждебным отношением армянской общины к Азербайджану и его территориальной целостности: “Мы решительно осуждаем продвижение центром “Armenie Culture & Saveurs” антиазербайджанской пропаганды на книжной выставке и всяческую поддержку сепаратизма”.

Отметим, что Координационный совет азербайджанцев Швейцарии распространил заявление протеста в связи с армянской провокацией.