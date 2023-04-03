Злоупотребление миссией ЕС недопустимо - МИД Азербайджана (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Вызывает обеспокоенность тот факт, что интенсификация в последнее время провокаций, совершаемых Арменией, совпала с периодом пребывания миссии ЕС в этой стране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам "Восточного партнерства" Дирком Шубелем.

Министр отметил недопустимость злоупотребления указанной миссией в качестве предлога для нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, деятельности Азербайджана по восстановлению и строительству, работах, проводимых по открытию коммуникаций в регионе, а также по нормализации отношений с Арменией, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки дня, глава МИД отметил, что уклонение Армении от своих обязательств, постоянное совершение ею военно-политических провокаций, сохраняющаяся минная угроза наносят ущерб процессу миростроительства.