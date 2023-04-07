Иран является государством, предавшим исламский мир - Фазаил Ибрагимли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Иран - это государство, предавшее исламский мир.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли.

Вице-спикер отметил, что на сегодняшний день многие государства открыли посольства в Израиле и задался вопросом - почему именно открытие посольства Азербайджана в Израиле выводит Иран из себя, распространяются угрозы и заявления полные шантажа в адрес нашей страны.

"Иранские парламентарии бесстыдно отмечают в заявлении, что правительство Азербайджана якобы действуя вопреки требованиям исламского мира открыло свое посольство в Израиле.

Разве посольства, открытые Ираном, не противоречат требованиям исламского мира?! В период 30-летней оккупации азербайджанских земель Иран молчал. Однако маска этого государства сорвалась как только Азербайджан освободил свои земли от оккупации", - сказал Ибрагимли.

Он подчеркнул, что иранский парламент считает, что подобные шаги могут вызвать определенные разногласия среди нашего народа.

"Исходя из этого, я призываю их забыть этот вопрос. Потому что 44-дневная Отечественная война, завершившаяся победой Азербайджана, еще раз доказала, что азербайджанский народ един и непоколебим. Азербайджанское государство является сильным и целостным. Между властью и народом существует единство. Думаю, что именно это и является основанием для беспокойства Ирана. Заявление иранского парламента - филькина грамота, полная фальши, лицемерия и лжи. Иран - это государство, предавшее ценности исламского мира", - отметил Ибрагимли.