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Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории

Политика Материалы 18 апреля 2023 18:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории

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БАКУ /Trend/ - За два с половиной года, прошедших со Второй Карабахской войны, Армения, ее покровители, а также поддерживающие ее страны и силы наглядно увидели нашу волю, решимость, силу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, 18 апреля сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Отметив, что за эти два с половиной года в направлении азербайджано-армянской государственной границы, а также в регионе, находящемся под контролем временно размещенных там российских миротворческих сил, произошло много важных событий, глава государства подчеркнул: «Мы неоднократно демонстрировали, что хозяева этих земель – мы, и мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории».

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