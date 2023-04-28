Посол Франции обсудила разминирование территорий с председателем Агентства Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон встретилась с председателем Агентства Азербайджана по разминированию Вугаром Сулеймановым.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом посол написала в Twitter.

"Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Баку объявила о новой поддержке Францией гуманитарного разминирования в Азербайджане. Я хотела бы поблагодарить председателя Агентства Азербайджана по разминированию Вугара Сулейманова и его команду за конструктивную дискуссию, которую мы провели сегодня относительно очередных шагов нашего сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что 26-27 апреля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна находилась с официальным визитом в Азербайджане. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с Катрин Колонной, что за период после подписания трехстороннего заявления жертвами заложенных Арменией мин стали 294 гражданина Азербайджана.