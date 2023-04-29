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Президент Ильхам Алиев: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников

Политика Материалы 29 апреля 2023 14:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сильная турецкая промышленность усиливает как саму Турцию, так и ее союзников

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СТАМБУЛ/Trend/ - Сегодня Турция является торговым, энергетическим, транспортным, политическим центром Евразии. Значение и роль Турции с каждым днем растут.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 29 апреля на Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Глава нашего государства отметил, что сильная турецкая промышленность укрепляет как саму Турцию, так и ее союзников. Турецкая армия сегодня является одной из самых передовых армий мира.

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