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Стремительное развитие профессиональных медиа в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - Исмет Саттаров

Политика Материалы 8 мая 2023 10:42 (UTC +04:00)
Стремительное развитие профессиональных медиа в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - Исмет Саттаров

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БАКУ /Trend/ - Формирование и стремительное развитие профессиональных медиа в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

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