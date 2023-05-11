Азербайджан опроверг дезинформацию минобороны Армении

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянской прессе информация о якобы обстреле автомобиля медицинской помощи подразделениями азербайджанской армии - ложь и дезинформация, передает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.