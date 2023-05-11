Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

8 мая 2023 года в Центральном Таможенном Госпитале состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы Шахлар Миргасым, Исмаил Эфендиев, Фарид Абилов, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, медицинский персонал, сотрудники, резиденты и добровольные таможенники.

Мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Азербайджанской Республики. Открывший торжественную церемонию вступительной речью начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., заслуженный врач, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов поприветствовал участников мероприятия и призвал минутой молчания почтить память архитектора и основателя современного Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В своем выступлении начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов сказал, что начиная с конца 1960-х годов, более тридцати лет истории Азербайджана связаны с именем Великого лидера. Дж.Мамедов отметил: «Как в 1969-1982 годах, когда он впервые возглавил республику, так и в то время, когда был представлен в высших органах власти СССР, и как Президент независимого Азербайджана Гейдар Алиев в своей деятельности всегда служил возрождению во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни нашей Родины и всеми силами работал для ее прогресса. Гейдар Алиев взял на себя ответственность в самые трудные дни Азербайджана, вывел его из тяжелых и суровых испытаний истории как государство, создал прочный фундамент его сегодняшней действительности и светлого завтра».

В ходе своего выступления Дж.Мамедов, особо подчеркнул заслуги Великого лидера Гейдара Алиева в создании и развитии как системы здравоохранения, так и таможенной системы. Он сказал, что политику, заложенную Общенациональным лидером, сегодня во всех областях с достоинством, успехом, упорством и профессионализмом продолжает уважаемый господин Президент Ильхам Алиев.

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева. Также на мероприятии выступили специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахла Мирзазаде на тему "Гейдар Алиев и молодежная политика", специалист по связям с общественностью Центрального Таможенного Госпиталя Дилара Заманова – «Гейдар Алиев и таможенная служба», заведующий отделением Детской хирургии Центрального Таможенного Госпиталя, детский хирург Вусал Джафаров – «Гейдар Алиев и здравоохранение Азербайджана» и медсестра Нигяр Магсудова – «Гейдар Алиев и развитие школы медсестринства». Они рассказали о многогранной деятельности Великого лидера Гейдара Алиева, его беспримерных исторических заслугах в развитии Азербайджана и укреплении национальной государственности, его великой спасительной миссии. Мероприятие завершилось памятным фотографированием.