Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда поддерживает исламскую солидарность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Арабского парламента Аделем ибн Абделем Рахманом аль-Асуми 15 мая в Баку.

В этом контексте глава государства отметил открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине, визит министра иностранных дел Азербайджана в Палестину и строительство нашей страной там школы. Глава государства напомнил о проведении в Азербайджане Игр исламской солидарности, выразил обеспокоенность нашей страны ростом исламофобских тенденций в Европе, осудил такие тенденции. Сообщив, что некоторое время назад в Азербайджане была проведена очень важная международная конференция, связанная с исламофобией, он довел до внимания важность создания в этом контексте в будущем совместной платформы.