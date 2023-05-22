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Армения признаёт Карабах территорией Азербайджана - Пашинян

Политика Материалы 22 мая 2023 14:33 (UTC +04:00)
Армения признаёт Карабах территорией Азербайджана - Пашинян

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БАКУ /Trend/ - Армения готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности проживающих там армян.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в сегодняшнем заявлении для СМИ, сообщает в понедельник Trend.

Пашинян добавил, что к 86 600 кв. км территории Азербайджана, признанной Арменией, относится и Карабах.

Таким образом, Никол Пашинян признал, что Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана. Права и безопасность армян, проживающих там, будут обеспечиваться, как и права других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, в рамках законодательства Азербайджана.

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