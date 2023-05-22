Армения признаёт Карабах территорией Азербайджана - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности проживающих там армян.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в сегодняшнем заявлении для СМИ, сообщает в понедельник Trend.

Пашинян добавил, что к 86 600 кв. км территории Азербайджана, признанной Арменией, относится и Карабах.

Таким образом, Никол Пашинян признал, что Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана. Права и безопасность армян, проживающих там, будут обеспечиваться, как и права других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, в рамках законодательства Азербайджана.