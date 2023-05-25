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Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)

Политика Материалы 25 мая 2023 13:26 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила дивизию Группы спецслужб (SSG) этой страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Командир дивизии SSG генерал-майор Адиль Рехмани проинформировал делегацию о назначении дивизии и процессе обучения. Было отмечено, что личный состав дивизии состоит из спецназовцев и в основном задействован в контртеррористических операциях, а также в операциях по обнаружению важных целей, освобождению заложников, в информационных, психологических и ряде других специальных операций.

Затем было проведено ознакомление с учебной зоной SSG, делегациям были продемонстрированы оружие и техника, находящиеся в распоряжении дивизии, а также другие средства военного назначения.

В заключение генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в Книге почетных гостей дивизии SSG.
Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазар Фархадов.

Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил дивизию Группы спецслужб Пакистана (ФОТО)
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