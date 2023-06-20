Армения должна прекратить препятствовать мирному процессу - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимо, чтобы армянская сторона извлекла урок из своих исторических ошибок и отказалась от попыток помешать успешному завершению мирного процесса в постконфликтный период.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в связи с претензиями, озвученными премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления в парламенте 20 июня.

"Что касается утверждений о том, что Азербайджан якобы с 2011 года "обострял ситуацию, наращивая вооружение и совершая провокации", то следует отметить, что с момента оккупации территорий Азербайджан предпринимал усилия по возвращению своих земель путем переговоров на основе решений и резолюций Совета Безопасности ООН и ряда других международных организаций. Несмотря на все это, всем известно, что акты агрессии и провокации, совершавшиеся Арменией в течение многих лет, включая провокационную риторику, лично продемонстрированную премьер-министром Пашиняном в 2018-2019 годах, не способствовали миру и привели к войне в 2020 году", - говорится в заявлении МИД.