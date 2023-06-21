Лицемерие МИД Армении не имеет границ - Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Лицемерие МИД Армении не имеет границ.

Как сообщает в среду Trend, об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Страна, ответственная за этническую чистку более 1 миллиона азербайджанцев и многочисленные массовые убийства мирных жителей, распространяет ложные сведения, искажающие исторические факты", - говорится в публикации.

Айхан Гаджизаде отмечает, что эти ложные утверждения показывают незаинтересованность Армении в нормализации отношений с Азербайджаном.