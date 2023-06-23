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Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать зверства армян

Политика Материалы 23 июня 2023 15:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не должны забывать зверства армян

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БАКУ/Trend/ - Мы отомстили (Армении – ред.) на поле боя. Но мы никогда не должны забывать зверства армян.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Напомнив, что в период оккупации армяне сравняли с землей наши города, разрушили исторические памятники, осквернили и разрушили святыни, глава государства отметил: «Это сделали наши ненавистные соседи. Международное сообщество, международная общественность и коррумпированные европейские чиновники и депутаты, которые сегодня каждый день посещают Армению, закрывают на это глаза. Что заставляет их совершать эту несправедливость? Двойные стандарты и взятки! Другого объяснения этому быть не может».

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