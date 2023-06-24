Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганы Кожич.

Как сообщили в cубботу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между МККК и Азербайджаном, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди.

Министр Джейхун Байрамов в связи с ситуацией, сложившейся вокруг деятельности Лачинского пограничного пункта пропуска, отметил, что после его открытия были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного перехода армянских жителей в обоих направлениях на ежедневной основе, с 23 апреля был обеспечен переход сотен армянских жителей. Став свидетелем нормального общения между армянскими жителями и азербайджанскими пограничниками, Армения, не сумев переварить этот процесс, 15 июня обстреляла пункт пропуска, что стало препятствием безопасному переходу через него.

Было доведено до сведения, что азербайджанская сторона в настоящее время принимает соответствующие меры с целью расследования этого нападения Армении, которое стало препятствием для безопасного перехода через пограничный пункт. В то же время была подчеркнута необходимость предоставления Арменией соответствующих гарантий азербайджанской стороне о том, что в будущем подобные провокации не повторятся.

Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность через МККК предоставить армянским жителям возможность пересечь пограничный пункт в медицинских целях и обеспечить необходимыми медицинскими принадлежностями. В связи с текущей ситуацией, что касается других потребностей армянских жителей в снабжении, было отмечено, что азербайджанская сторона имеет возможность оказывать помощь через МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.