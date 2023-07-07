МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), состоявшаяся 5-6 июля 2023 года в Баку под председательством Азербайджана, завершилась успешно.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Всего в министерской встрече приняли участие представители 93 стран, 11 международных организаций, включая государства-члены ДН, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей при ДН, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей.

В ходе министерской встречи, начавшейся под председательством и с выступления Президента Ильхама Алиева, были особо отмечены успехи Азербайджана в качестве председательствующего в ДН (2019-2023 гг.), в частности, институциональное развитие движения, создание Парламентской сети (в 2021 году) и Молодежной организации Движения неприсоединения (в 2022 году), а также принятие в ряды ДН Южного Судана.

В ходе мероприятия были единогласно приняты документы, отражающие многие вопросы, стоящие в повестке дня ДН.

Отметим что, особый интерес в рамках министерской встречи вызвало мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и конференция на тему "Полное искоренение колониализма".

В результате широких дискуссий и решительных усилий под председательством Азербайджана на заседании были приняты такие важные документы, как Памятная декларация о 100-летнем юбилее общенационального лидера Гейдара Алиева, Итоговый документ, Бакинская декларация, Благодарность принимающей стране, а также Специальная декларация об Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

С текстами принятых итоговых документов можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://namazerbaijan.org/ministerial-meeting-documents

Напомним, что Азербайджан передаст Уганде председательство в Движении неприсоединения в январе 2024 года.