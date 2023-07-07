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МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)

Политика Материалы 7 июля 2023 10:09 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), состоявшаяся 5-6 июля 2023 года в Баку под председательством Азербайджана, завершилась успешно.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Всего в министерской встрече приняли участие представители 93 стран, 11 международных организаций, включая государства-члены ДН, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей при ДН, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей.

В ходе министерской встречи, начавшейся под председательством и с выступления Президента Ильхама Алиева, были особо отмечены успехи Азербайджана в качестве председательствующего в ДН (2019-2023 гг.), в частности, институциональное развитие движения, создание Парламентской сети (в 2021 году) и Молодежной организации Движения неприсоединения (в 2022 году), а также принятие в ряды ДН Южного Судана.

В ходе мероприятия были единогласно приняты документы, отражающие многие вопросы, стоящие в повестке дня ДН.

Отметим что, особый интерес в рамках министерской встречи вызвало мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и конференция на тему "Полное искоренение колониализма".

В результате широких дискуссий и решительных усилий под председательством Азербайджана на заседании были приняты такие важные документы, как Памятная декларация о 100-летнем юбилее общенационального лидера Гейдара Алиева, Итоговый документ, Бакинская декларация, Благодарность принимающей стране, а также Специальная декларация об Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

С текстами принятых итоговых документов можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://namazerbaijan.org/ministerial-meeting-documents

Напомним, что Азербайджан передаст Уганде председательство в Движении неприсоединения в январе 2024 года.

МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
МИД Азербайджана об итогах министерской встречи Координационного бюро ДН (ФОТО)
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