Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 14 июля 2023 15:41 (UTC +04:00)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Шуше начинаются Дни поэзии Вагифа.

Как сообщает Trend, гости, приглашенные на Дни поэзии Вагифа, которые пройдут 14 и 15 июля, уже собрались в культурной столице Азербайджана - городе Шуше. Мероприятие проходит при при организации Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана.

Гости сначала посетят ряд религиозных и историко-культурных памятников Азербайджана, восстановленных в Шуше. А во второй половине дня состоится открытие Дней поэзии Вагифа. Затем до поздней ночи будут представлены поэзия и концертные программы.

Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Участники Дней поэзии Вагифа собрались в Шуше (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости