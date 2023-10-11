Прошло три года с четвертого ракетного обстрела Гянджи армянскими подразделениями (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Прошло три года с тех пор, как второй по величине город Азербайджана - Гянджа в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны армянских подразделений во время Отечественной войны.

Как сообщает в среду Trend, 11 октября 2020 года около 02:00 центр города подвергся атаке вражеской баллистической ракеты.

В результате ракетного обстрела противником многоквартирных жилых домов, погибли 9 человек, 35 получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

В общей сложности город Гянджа был атакован 5 раз ракетами и тяжелой артиллерией. В результате 26 человек стали шехидами, 175 человек получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в городе, был нанесен значительный ущерб.

В результате этих нападений погибли 93 мирных жителя, в том числе 12 детей и 27 женщин. 454 человека, в том числе 35 детей, получили ранения различной степени тяжести, 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 - обоих родителей.

В общей сложности был нанесен ущерб 12 292 жилым и нежилым помещениям и 288 транспортным средствам.

Среди погибших и раненых были дети и женщины.

Отметим, что бывший так называемый "президент" карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, обвиняемый в этих террористических действиях против гражданского населения в Гяндже во время Второй Карабахской войны, был задержан СГБ и доставлен в Баку.

Ему предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Арутюнян Араик Владимири (1973 года рождения) уроженец азербайджанского города Ханкенди, подозревается в участии в агрессивной войне на территории Азербайджанской Республики в качестве так называемого "президента" сепаратистов и ином качестве, деятельности по привлечению, обучению и финансированию наемников, а также их использованию в военном конфликте и военных операциях, нарушении норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта, отдавая преступные приказы в период вооруженного конфликта. Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Араик Арутюнян причастен к финансированию терроризма, формированию и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, оснащению этих формирований оружием, комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, организации учений по подготовке к их использованию, а также в контрабандном ввозе этих боеприпасов и оружия на суверенную территорию Азербайджана.