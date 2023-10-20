В Азербайджане в ряде случаев будет аннулировано разрешение на выполнение полетов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются случаи аннулирования выданных разрешений на выполнение воздушных сообщений.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", обсужденном сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно закону, разрешения на осуществление регулярных и нерегулярных (чартерных) воздушных сообщений аннулируются и возвращаются органу (учреждению), установленному соответствующим органом исполнительной власти, в следующих случаях:

- при подаче владельцем разрешения соответствующего заявления;

- по истечении срока действия разрешения;

- при упразднении юридического лица, филиала, представительства иностранного юридического лица, являющегося владельцем разрешения;

- прекращение деятельности физического лица, являющегося владельцем разрешения, в качестве индивидуального предпринимателя;

- при наличии соответствующего решения суда, вступившего в законную силу;

- при последующем обнаружении недостоверной информации в документах, представленных для выдачи разрешения;

- если установленные условия разрешения нарушены или не выполнены его владельцем;

- если выявленные недостатки не устранены в срок, установленный соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от результатов инспекционных проверок органа (учреждения);

- по истечении срока действия сертификата эксплуатанта.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.