Политика Президента Ильхама Алиева принесла стабильность в регион - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Политика Президента Ильхама Алиева принесла стабильность в регион.

Об этом в среду Trend сказал турецкий генерал-майор Озгюр Тёр.

Он отметил, что Азербайджан своими силами восстановил территориальную целостность.

"Азербайджанская армия одержала победу, которая вошла в историю и положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, а также принесена стабильность в регион.

Долгожданная, неразрешимая на протяжении 30 лет проблема была решена силой азербайджанской армии, кровью многих шехидов и ветеранов, глобальными стратегическими шагами Президента Ильхама Алиева и проводимой им политикой. Мы надеемся, что и в дальнейшем в регионе будет мир и стабильность", - подчеркнул турецкий генерал.

Напомним, что 8 ноября 2020 года был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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