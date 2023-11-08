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Страны "Большой семерки" поддерживают продвижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 8 ноября 2023 15:45 (UTC +04:00)
Страны "Большой семерки" поддерживают продвижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Страны "Большой семерки" (G7) поддерживают продвижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).

"Мы подчеркиваем нашу поддержку продвижению долгосрочного и прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Отметим, что встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) состоялась 7-8 ноября в Токио. Во встрече под председательством министра иностранных дел Японии Йоко Камикавы приняли участие главы МИД США, Канады, Германии, Италии, Англии и Франции.

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