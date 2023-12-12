Будет обеспечено возвращение на Родину двух азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией - Генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет обеспечено возвращение на Родину двух азербайджанских военнослужащих, взятых в плен Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Напомним, что Администрация Президента Азербайджанской Республики и Аппарат премьер-министра Республики Армения распространили совместное заявление.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

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