В Ханкенди прозвучал государственный гимн Азербайджана (ВИДЕО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня азербайджанский народ становится свидетелем исторического события. На стадионе в Ханкенди в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу встречаются агдамский "Карабах" и бакинский "MOİK".
Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть игру.
Перед началом исторического матча прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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