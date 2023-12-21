В Ханкенди прозвучал государственный гимн Азербайджана (ВИДЕО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Сегодня азербайджанский народ становится свидетелем исторического события. На стадионе в Ханкенди в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу встречаются агдамский "Карабах" и бакинский "MOİK".

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть игру.

Перед началом исторического матча прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Представляем вниманию читателей данные кадры:

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