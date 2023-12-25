Азербайджан видит в Болгарии важный энергетический и транспортный узел - посол

БАКУ/Trend/ — Азербайджан видит в Болгарии энергетический и транспортный узел на пространстве еврозоны.

Как передает в понедельник Trend об этом сказал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в интервью для "Euronews Bulgaria".

"Между Болгарией и Азербайджаном много общего, это связано с нашей культурой и традициями. Наши страны являются стратегическими партнерами, дружественные отношения в последние годы развиваются очень быстро и в различных сферах", - отметил посол.

Он особо выделил сотрудничество в сфере энергетики, а также указал на наличие потенциала для развития и в других сферах (транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство и туризм).