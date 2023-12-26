В Азербайджане ряд лиц освобождаются от уплаты пошлины при обращении в суд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от уплаты пошлины освобождаются лица, впервые обращающиеся в суд через информационную систему "Электронный суд" по гражданским делам.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, физические лица, впервые обратившиеся с исковым заявлением в суд по гражданским делам через информационную систему "Электронный суд", будут освобождены от уплаты 10 процентов суммы государственной пошлины, предусмотренной статьей 8 настоящего закона.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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